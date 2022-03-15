Три нардепи від ОПЗЖ хотіли втекти з України, у них знайшли зброю, – ДБР (фото)

У Вадима Рабіновича виявили рушниці та готівку, у Віктора Чорного – 2 гранати, а в Олега Волошина – пістолет, стверджують у Держбюро розслідувань.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукали народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За підсумками обшуків у нардепа Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах. Віктор Чорний намагався взяти із собою 2 гранати (Ф-1 та РГД-5). Ще один нардеп Олег Волошин приховав пістолет Макарова.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Як пише "Українська правда", посилаючись на власні джерела у справі замішані співробітники Держприкордонслужби, які могли сприяти нардепам із ОПЗЖ у незаконному перетині кордону. За словами анонімного джерела, наразі з усіх згаданих парламентаря в Україні перебуває лише Віктор Чорний.

Нардеп Рабінович, відповідаючи на запитання журналістів "Української правди", сказав, що на початку березня він перебував в Ізраїлі на лікуванні, а пізніше прилетів на Кіпр, де шукає можливості повернутися в Україну.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися деякою діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що Ілля Кива, який встиг втекти з країни до початку введення воєнного стану, втратив мандат народного депутата.

27 лютого співголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого підозрювали в державній зраді, втік з-під домашнього арешту. Хто "позбавив" його електронного браслета, наразі не відомо.