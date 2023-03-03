Присвоила имущество Минобороны на 9 млн грн: жительнице Одессы сообщили о подозрении
По данным прокуратуры, женщина незаконно переписала на себя недвижимость в одном из самых привлекательных районов Одессы.
В Одессе Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона сообщила о подозрении гражданке Украины, незаконно зарегистрировавшей за собою нежилые здания и сооружения общей площадью более 13 тысяч квадратных метров, которые принадлежат Министерству обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Подозреваемой вменяют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и использование заведомо неподлинных документов. Всего женщина переписала на себя имущества на 9 миллионов гривен.
В прокуратуре заявили, что гражданка Украины использовала поддельные документы, в которых была указана ложная информация о наличии у нее права собственности. Таким образом ей удалось незаконно зарегистрировать на себя государственные здания.
Отмечается, что упомянутая недвижимость расположена в одном из самых привлекательных районов города.
Также сообщается о подготовке ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 22 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю в связи с нанесением стране убытков на 30 млн долларов путем незаконного взимания корабельного сбора частными компаниями.
Еще мы писали о том, что 20 февраля СБУ сообщила о подозрении блоггерам, распространяющим ложную информацию и поддерживающих военную агрессию Российской Федерации. Один из подозреваемых, уличенный в дискредитации ВСУ и попытках свержения конституционного строя, проживает в Киеве.
13 февраля СБУ также сообщила о подозрении экс-заместителю министра здравоохранения, в связи с содействием незаконной регистрации иностранных препаратов на территории Украины. Эффективность упомянутых товаров не была официально доказана.