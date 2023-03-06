Уже второй за год: СБУ задержала зампредстедателя Одесской ОВА Игоря Ткачука

По данным журналистов, замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука, как и его предшественника, подозревают в коррупции.

Related video

Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко своем Telegram-канале.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, до сих пор не понимающих, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны", — написал чиновник.

Марченко также добавил, что на данный момент идет следствие, а подробности ареста Ткачука будут озвучены позже.

"Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают", заключил Максим Марченко.

[ + – ] Игорь Ткачук арестован по подозрению во взятке

По данным издания "Думская", Игоря Ткачука задержали по подозрению в коррупции. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре.

Что известно об Игоре Ткачуке

Игорь Ткачук занял должность главы Одесской ОГА в октябре прошлого года. С февраля 2022 года Ткачук исполнял обязанности заместителя директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" по общим вопросам.

С 2018 по 2019 был председателем аппарата Одесской областной государственной администрации. В 2020 году баллотировался в депутаты Одесского районного совета VIII созыва от партии "За майбутнє".

Напомним, что 5 января пресс-служба СБУ сообщила об аресте замглавы Одесской ОВА Олега Муратова. По данным ведомства, чиновник предлагал коллеге оказать "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

Ранее, 27 февраля, в СБУ также сообщили о задержании в Одессе организатора агентурной сети российских спецслужб, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.

Еще мы писали о том, что 3 марта Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона сообщила о подозрении женщине, незаконно присвоившей недвижимость в Одессе, принадлежащей Министерству обороны Украины.