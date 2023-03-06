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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Воював у Донецькому аеропорту: СБУ затримала під Одесою бойовика з батальйону "Мотороли" (фото)

СБУ, диверсанти, затримання, Спарта, "ДНР", війна
СБУ схопила бойовика угруповання "Спарта"

Підозрюваний, як стверджують силовики, брав участь у бойових діях Донецької області, ніс службу на блокпостах, а після поранення повернувся в Одеську область.

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В Одеській області затримали колишнього бойовика озброєного угрупування "Спарта", який воював проти України в лавах проросійських бойовиків "ДНР" із 2015 року, про це сьогодні, 6 березня, повідомляє СБУ.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", — йдеться у повідомленні.

Затриманий у складі "Спарти" обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах і навчався на "курсах" снайперів.

СБУ затримала бойовика "Спарти" Fullscreen
СБУ затримала бойовика "Спарти"
СБУ затримала бойовика "Спарти" Fullscreen
СБУ затримала бойовика "Спарти"
СБУ затримала бойовика "Спарти"
СБУ затримала бойовика "Спарти"

Після отриманого поранення він потай повернувся на постійне місце проживання в Одеську область. Довгий час ховався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми соратниками.

Під час обшуку правоохоронці у затриманого знайшли комп'ютерну техніку, мобільний телефон і сім-картки із доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування.

4 березня Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) у Шосткінському районі Сумської області.

Раніше 2 березня Служба безпеки України затримала російського диверсанта у Рівному. Загарбник хотів підірвати місцеву залізницю. Пресслужба СБУ повідомила, що зловмисник в'їхав в Україну з європейським паспортом і спостерігав за рухом потягів у Рівненській області.

1 березня в СБУ повідомили про затримання російського агента у Миколаївській області. Підозрюваний виявився інструктором із тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони у південному регіоні.