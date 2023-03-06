Воював у Донецькому аеропорту: СБУ затримала під Одесою бойовика з батальйону "Мотороли" (фото)

Підозрюваний, як стверджують силовики, брав участь у бойових діях Донецької області, ніс службу на блокпостах, а після поранення повернувся в Одеську область.

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В Одеській області затримали колишнього бойовика озброєного угрупування "Спарта", який воював проти України в лавах проросійських бойовиків "ДНР" із 2015 року, про це сьогодні, 6 березня, повідомляє СБУ.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", — йдеться у повідомленні.

Затриманий у складі "Спарти" обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах і навчався на "курсах" снайперів.

[ + – ] СБУ затримала бойовика "Спарти" [ + – ] СБУ затримала бойовика "Спарти"

Після отриманого поранення він потай повернувся на постійне місце проживання в Одеську область. Довгий час ховався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми соратниками.

Під час обшуку правоохоронці у затриманого знайшли комп'ютерну техніку, мобільний телефон і сім-картки із доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування.

4 березня Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) у Шосткінському районі Сумської області.

Раніше 2 березня Служба безпеки України затримала російського диверсанта у Рівному. Загарбник хотів підірвати місцеву залізницю. Пресслужба СБУ повідомила, що зловмисник в'їхав в Україну з європейським паспортом і спостерігав за рухом потягів у Рівненській області.

1 березня в СБУ повідомили про затримання російського агента у Миколаївській області. Підозрюваний виявився інструктором із тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони у південному регіоні.