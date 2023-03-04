Підозрюють у державній зраді: СБУ затримала священника, що збирав дані для ФСБ (фото)

Пресслужба СБУ повідомила, що священнослужитель здавав розміщення та дані військовослужбовців. У храмі правоохоронці знайшли проросійські книжки.

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Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області. Про це стало відомо з поста пресслужби СБУ у соцмережах.

Правоохоронці розповіли, що зловмисник збирав дані про розміщення Сил оборони в регіоні, а також намагався визначити місця базування командних пунктів та складів з артилерійським озброєнням Збройних сил України. Для цього настоятель храму об’їжджав прикордонну місцевість та знімав українські об’єкти. Окрім того, він збирав інформацію про працівників місцевих органів влади та правоохоронних структур.

"Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок", — пояснили у службі.

Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали злочинця на гарячому: коли він намагався передати росіянам дані про співробітників військових адміністрацій Сумщини.

"За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих", — розповіли в СБУ.

Службовці обшукали храм. Там знайшли мобільні телефони, через анонімні месенджери в яких чоловік вів листування з ФСБ. Окрім того, під час обшуків виявили проросійську літературу.

Священника підозрюють у державній зради, нині він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 3 березня кіберполіція викрила злочинну групу, що брала кредити на зниклих безвісти та полонених захисників України. Зловмисники через мобільні номери отримували доступ до онлайн-банкінгу та використовували картки бійців для заробітку. Організатору угрупування оголосили про підозру у шахрайстві, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше, 2 березня, Служба безпеки України затримала російського диверсанта у Рівному. Загарбник хотів підірвати місцеву залізницю. Пресслужба СБУ повідомила, що зловмисник в’їхав в Україну з європейським паспортом та спостерігав за рухом потягів у Рівненській області.