Подозревают в госизмене: СБУ задержала священника, собиравшего данные для ФСБ (фото)

Прессслужба СБУ сообщила, что священнослужитель сдавал размещение и данные военнослужащих. В храме правоохранители обнаружили пророссийские книги.

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Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области. Об этом стало известно с поста пресс-службы СБУ в соцсетях.

Правоохранители рассказали, что злоумышленник собирал данные о размещении Сил обороны в регионе, а также пытался определить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением Вооруженных сил Украины. Для этого настоятель храма объезжал пограничную местность и снимал украинские объекты. Кроме того, он собирал информацию о работниках местных органов власти и правоохранительных структур.

"Разведывательная информация была нужна захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также осуществления диверсионных вылазок", — объяснили в службе.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали преступника с поличным: когда он пытался передать россиянам данные о сотрудниках военных администраций Сумщины.

"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих", — рассказали в СБУ.

Чиновники обыскали храм. Там нашли мобильные телефоны, через анонимные мессенджеры в которых мужчина вел переписку с ФСБ. Кроме того, во время обысков была обнаружена пророссийская литература.

Священника подозревают в государственной измене, сейчас он находится под стражей.

Напомним, 3 марта киберполиция разоблачила преступную группу, бравшую кредиты на пропавших без вести и пленных защитников Украины. Злоумышленники через мобильные номера получали доступ к онлайн-банкингу и использовали карты бойцов для заработка. Организатору группировки объявили о подозрении в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее 2 марта Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта в Ровно. Захватчик хотел взорвать местную железную дорогу. Прессслужба СБУ сообщила, что злоумышленник въехал в Украину с европейским паспортом и наблюдал за движением поездов в Ровенской области.