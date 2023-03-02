Хотел сорвать поставки оружия и готовил взрыв на ж/д: СБУ задержала диверсанта в Ровно
В конце февраля российский агент прибыл в Украину под видом гражданина ЕС. Он наблюдал за движением железнодорожных составов и собрался установить взрывчатку, чтобы пустить поезд под откос.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского диверсанта при подготовке к подрыву на одном из ключевых участков железной дороги в Ровно. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
По версии следствия, Главное управление Генштаба РФ (ГРУ) поставило агенту задачу сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на южном и восточном фронтах.
Российский диверсант приехал в Украину 19 февраля под видом жителя европейской страны — на пропускном пункте он предоставил паспорт гражданина ЕС.
Прибыв в Ровенскую область, злоумышленник провел разведку возле стратегической транспортной артерии. Следователи СБУ зафиксировали несколько таких выходов на местность, где диверсант наблюдал за движением составов.
Далее агент РФ планировал установить взрывчатку в одном из "уязвимых" мест на железной дороге. При подготовке к диверсии его задержали сотрудники СБУ.
Что известно о российском диверсанте в Ровно
В СБУ подтвердили, что мужчина входит в агентурный аппарат росссийской военной разведки и имеет вид на жительство в РФ.
Установлено, что с 2014 года он выполнял вражеские задания против сил антитеррористической операции на Донбассе в составе группировки "Оплот" и "батальона" "Хан".
После полномасштабного вторжения задержанный вступил в ряды оккупационной группировки "Херсон" и принимал активное участие в боевых действиях на Запорожском и Херсонском направлениях.
Следователи СБУ выяснили, что в сентябре 2022 года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задание о проведении подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.
Напомним, 1 марта в СБУ сообщили о задержании российского агента в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций, который собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны в южном регионе.
Ранее, 27 февраля, сотрудники СБУ в Одессе задержала организатора группы агентов, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.
Также 27 февраля сообщалось, что в Сумской области спецслужбы начали работу по поиску российских диверсантов, деятельность которых направлена на дестабилизацию ситуации в регионе.