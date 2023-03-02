Хотел сорвать поставки оружия и готовил взрыв на ж/д: СБУ задержала диверсанта в Ровно

В конце февраля российский агент прибыл в Украину под видом гражданина ЕС. Он наблюдал за движением железнодорожных составов и собрался установить взрывчатку, чтобы пустить поезд под откос.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского диверсанта при подготовке к подрыву на одном из ключевых участков железной дороги в Ровно. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, Главное управление Генштаба РФ (ГРУ) поставило агенту задачу сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на южном и восточном фронтах.

[ + – ] Задержание российского диверсанта в Ровно [ + – ] Задержание российского диверсанта в Ровно

Российский диверсант приехал в Украину 19 февраля под видом жителя европейской страны — на пропускном пункте он предоставил паспорт гражданина ЕС.

Прибыв в Ровенскую область, злоумышленник провел разведку возле стратегической транспортной артерии. Следователи СБУ зафиксировали несколько таких выходов на местность, где диверсант наблюдал за движением составов.

Далее агент РФ планировал установить взрывчатку в одном из "уязвимых" мест на железной дороге. При подготовке к диверсии его задержали сотрудники СБУ.

Что известно о российском диверсанте в Ровно

В СБУ подтвердили, что мужчина входит в агентурный аппарат росссийской военной разведки и имеет вид на жительство в РФ.

Установлено, что с 2014 года он выполнял вражеские задания против сил антитеррористической операции на Донбассе в составе группировки "Оплот" и "батальона" "Хан".

После полномасштабного вторжения задержанный вступил в ряды оккупационной группировки "Херсон" и принимал активное участие в боевых действиях на Запорожском и Херсонском направлениях.

Следователи СБУ выяснили, что в сентябре 2022 года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задание о проведении подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.

Напомним, 1 марта в СБУ сообщили о задержании российского агента в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций, который собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны в южном регионе.

Ранее, 27 февраля, сотрудники СБУ в Одессе задержала организатора группы агентов, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.

Также 27 февраля сообщалось, что в Сумской области спецслужбы начали работу по поиску российских диверсантов, деятельность которых направлена на дестабилизацию ситуации в регионе.