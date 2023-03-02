Хотів зірвати постачання зброї і готував вибух на залізниці: СБУ затримала диверсанта в Рівному
Наприкінці лютого російський агент прибув в Україну під виглядом громадянина ЄС. Він спостерігав за рухом залізничних потягів і зібрався встановити вибухівку, щоб пустити потяг під укіс.
Співробітники Служби безпеки України затримали російського диверсанта під час підготовки до підриву на одній з ключових ділянок залізниці в Рівному. Про це у четвер, 2 березня, повідомили у пресцентрі СБУ.
За версією слідства, Головне управління Генштабу РФ (ГРУ) поставило агенту завдання зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на південному та східному фронтах.
Російський диверсант приїхав в Україну 19 лютого під виглядом жителя європейської країни — на пропускному пункті він надав паспорт громадянина ЄС.
Прибувши в Рівненську область, зловмисник провів розвідку біля стратегічної транспортної артерії. Слідчі СБУ зафіксували кілька виходів на місцевість, де диверсант спостерігав за рухом складів.
Далі агент РФ планував встановити вибухівку в одному з "уразливих" місць на залізниці. Під час підготовки до диверсії його затримали співробітники СБУ.
Що відомо про російського диверсанта в Рівному
В СБУ підтвердили, що чоловік входить до агентурного апарату російської військової розвідки та має посвідку на проживання в РФ.
Встановлено, що з 2014 року він виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на Донбасі у складі угруповання "Оплот" і "батальйону" "Хан".
Після повномасштабного вторгнення затриманий вступив до лав окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях на Запорізькому та Херсонському напрямах.
Слідчі СБУ з'ясували, що у вересні 2022 року зловмисник повернувся у Росію, де отримав завдання про провадження підривної діяльності у північно-західному регіоні України.
Нагадаємо, 1 березня в СБУ повідомили про затримання російського агента в Миколаївській області. Підозрюваний виявився інструктором із тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони у південному регіоні.
Раніше, 27 лютого, співробітники СБУ в Одесі затримали організатора групи агентів, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.
Також 27 лютого повідомлялося, що в Сумській області спецслужби розпочали роботу з пошуку російських диверсантів, діяльність яких спрямована на дестабілізацію ситуації в регіоні.