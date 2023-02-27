СБУ начала разыскивать российских диверсантов в Сумской области: жителей попросили помочь

Действия украинских спецслужб связаны с расположением области поблизости российской границы и направлены на нейтрализацию угрозы с вражеской стороны.

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В Сумской области спецслужбы начали работу по поиску российских диверсантов, деятельность которых направлена на дестабилизацию ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-релизе управления СБУ в Сумской области.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе проводят в области контрдиверсионные мероприятия. Местных жителей призвали с пониманием к этому относиться и обязательно сообщать о подозрительных лицах.

"При имеющейся информации о подозрительных лицах, находящихся в регионе, особенно, если таковые интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, подразделений Сил обороны и т.д., просим немедленно звонить по телефону на круглосуточную линию доверия Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, по номеру: 0891-200-533 или сообщать по электронному адресу Управление: [email protected]", — говорится в сообщении под постом.

Действия украинских спецслужб связаны с приграничным расположением области и направлены на нейтрализацию угрозы разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Угроза будет сохраняться до тех пор, пока в стране будет действовать военное положение.

Напомним, 10 февраля портал NYT отмечал, что ВС РФ могут открыть новый фронт. Для отвлечения украинских защитников враг может предпринять попытку открыть новый фронт и пойти на Сумы или Харьковскую область. Украина внимательно отслеживает перемещения ВС РФ на границе.

14 февраля депутат молдавской президентской партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар заявлял, что в Молдову под видом футбольных болельщиков могли прибыть диверсанты из Сербии для дестабилизации ситуации в стране.