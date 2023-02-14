Угроза переворота: в Молдове предотвратили въезд диверсантов из Сербии под видом "ультрас"

Погранполиция Молдовы отказала сербским болельщикам во въезде, поскольку они якобы не могли обосновать цель своей поездки. Диверсанты, как утверждают в президентской партии, должны были приехать на матч Лиги Конференции.

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В Молдову под видом футбольных болельщиков могли прибыть диверсанты из Сербии для дестабилизации ситуации в стране. Об этом 13 февраля заявил депутат президентской партии "Действие и солидарность" (PAS) Андриан Кептонар.

По его словам, на этой неделе в рамках плей-офф Лиги Конференции должен состояться матч между тираспольским "Шерифом" и белградским "Партизаном".

Первоначально, как отмечает Кептонар, планировали, что в Молдову прибудут сербские футбольные болельщики, однако после вмешательства Службы информации и безопасности (СИБ) это решение было изменено. Таким образом, матч между "Шерифом" и "Партизаном" пройдет при пустых гостевых трибунах.

Кептонар не исключает, что под видом болельщиков в Молдову могли завести диверсантов для дестабилизации ситуации в стране.

"Благодаря усилиям СИБ, предпринятым задолго до того, как появилась информация, предоставленная президентом Украины Владимиром Зеленским, клуб из Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировалось привезти диверсантов", — добавил депутат от президентской партии.

Погранполиция в комментарии изданию NewsMaker подтвердила, что силовики отказали группе сербских туристов во въезде на территорию Молдовы. По данным ведомства, иностранные граждане после прилета не могли обосновать цель своей поездки.

"Въезд иностранных граждан не соответствовал условиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы. Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдову, и у них не было необходимых документов", — заявил спикер Пограничной полиции Раиса Новицки в общении с журналистами.

На заявление молдавского депутата отреагировал глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который потребовал от официального Кишинева предоставить доказательства причастности футбольных фанатов к ДРГ.

"Я дал указание нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, в срочном порядке запросить разъяснения по заявлению президента Молдовы в Министерстве иностранных дел Молдовы, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, которых подозревают в участии в насильственных действиях", — подчеркнул Дачич и напомнил, что участие граждан Сербии в вооруженных конфликтах за пределами страны является уголовным преступлением.

Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский предупредил Майю Санду о планах России захватить Молдову. По его словам, украинская разведка смогла перехватить детальный план спецслужб РФ по разрушению политической ситуации в соседней стране. В этот же вечер Молдова подтвердила получение данных украинской разведки о планах РФ.

13 февраля президент Майя Санду подтвердила, что Россия планировала захватить власть в Молдове. По ее словам, переданные Владимиром Зеленским сведения о подготовке госпереворота была подтверждены молдавскими спецслужбами.