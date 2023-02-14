Загроза перевороту: у Молдові запобігли в'їзду диверсантів із Сербії під виглядом "ультрас"

Прикордонна поліція Молдови відмовила сербським вболівальникам у в'їзді, оскільки вони нібито не могли обґрунтувати мету своєї поїздки. Диверсанти, як стверджують у президентській партії, мали приїхати на матч Ліги Конференцій.

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До Молдови під виглядом футбольних уболівальників могли прибути диверсанти із Сербії для дестабілізації ситуації в країні. Про це 13 лютого заявив депутат президентської партії "Дія та солідарність" (PAS) Андріан Кептонар.

За його словами, цього тижня в межах плей-офф Ліги Конференцій має відбутися матч між тираспольським "Шерифом" та белградським "Партизаном".

Спочатку, як зазначає Кептонар, планували, що до Молдови прибудуть сербські футбольні вболівальники, проте після втручання Служби інформації та безпеки (СІБ) це рішення було змінено. Таким чином, матч між "Шерифом" та "Партизаном" пройде за порожніх гостьових трибун.

Кептонар не відкидає, що під виглядом уболівальників до Молдови могли завести диверсантів для дестабілізації ситуації в країні.

"Завдяки зусиллям СІБ, зробленим задовго до того, як з'явилася інформація, надана президентом України Володимиром Зеленським, клуб із Сербії гратиме при порожніх трибунах, бо планувалося привезти диверсантів", — додав депутат від президентської партії.

Прикордонна поліція у коментарі виданню NewsMaker підтвердила, що силовики відмовили групі сербських туристів у в'їзді на територію Молдови. За даними відомства, іноземні громадяни після прильоту не могли обґрунтувати мету своєї поїздки.

"В'їзд іноземних громадян не відповідав умовам, необхідним для отримання дозволу на перетин державного кордону. Вони не могли обґрунтувати мету своєї поїздки до Молдови, і у них не було необхідних документів", — заявила речниця Прикордонної поліції Раїса Новицьки у спілкуванні з журналістами.

На заяву молдавського депутата відреагував голова Міністерства закордонних справ Сербії Івиця Дачич, який зажадав від офіційного Кишинева надати докази про причетність футбольних фанатів до ДРГ.

"Я дав вказівку нашому послу, акредитованому в Кишиневі, терміново запросити роз'яснення за заявою президента Молдови в Міністерстві закордонних справ Молдови, а також терміново надати нам всю інформацію про осіб, яких підозрюють в участі в насильницьких діях", — підкреслив Дачич та нагадав, що участь громадян Сербії у збройних конфліктах за межами країни є кримінальним злочином.

Нагадаємо, 9 лютого Володимир Зеленський попередив Маю Санду про плани Росії захопити Молдову. За його словами, українська розвідка змогла перехопити детальний план спецслужб РФ щодо руйнування політичної ситуації у сусідній країні. Цього ж вечора Молдова підтвердила отримання даних української розвідки про плани РФ.

13 лютого президентка Мая Санду підтвердила, що Росія планувала захопити владу в Молдові. За її словами, передані Володимиром Зеленським відомості про підготовку держперевороту було підтверджено молдавськими спецслужбами.