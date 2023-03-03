Полиция разоблачила преступников, бравших кредиты на пропавших и пленных военных (видео)

В киберполиции сообщили, что организатору преступной группы грозит до 8 лет за решеткой. Злоумышленники заработали на финансовых операциях более 2 млн гривен.

Related video

Правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой переводили себе деньги с карт украинских военных и брали на них кредиты. Выбирали таких, с кем нет связи: пленных или пропавших без вести. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

"Три человека получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену. Злоумышленники осуществляли перевыпуск SIM-карт и проверяли, есть ли перевыпущенные номера финансовыми", — рассказали правоохранители.

Затем, по информации полицейских, преступники получали доступ к онлайн-банкингу украинских защитников. Участники преступной группы переводили себе находящиеся на счетах деньги. Кроме того, они открывали кредитные карты и присваивали средства оттуда.

[ + – ] Видео Киберполиции по обыску преступников, зарабатывавших на карточках пропавших военных

"По предварительным данным, группировке удалось получить доступ к мобильным номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Общая сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен", — заявили в киберполиции.

Правоохранители задержали организатора преступной группы, подозреваемого в мошенничестве. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"После проведения мероприятий будет предоставлена правовая квалификация действий всех фигурантов", — объяснили полицейские.

Напомним, сегодня, 3 марта, в Москве нашли убитым Андрея Ботикова, одного из разработчиков российской вакцины "Спутник V" от COVID-19. В росСМИ сообщалось, что мужчину задушили поясом.

Ранее, 2 марта, в Национальной полиции сообщили, что в Бородянке в Киевской области обнаружили еще три тела местных жителей. Человек, который нашел погибших и похоронил, выехал позже за границу. Однако сейчас он вернулся в Украину, поэтому обратился к правоохранителям с информацией о захоронении. По данным полицейских, в регионе найдено уже по меньшей мере 1373 тела местных, 197 из них — неидентифицированы.