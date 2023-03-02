В Бородянке спустя год после оккупации нашли тела еще трех погибших, — Нацполиция

За все время после деоккупации в области нашли не менее 1373 тел, однако это еще не все.

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В Бородянке (Киевская область) нашли тела еще трех местных жителей, которые погибли там во время российской оккупации в прошлом году. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

Еще в марте 2022 года, во время вражеского захвата Киевской области, житель Бородянски обнаружил двух застреленных оккупантами людей, а также обгоревшие остатки третьего.

"Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях", — добавил Андрей Небытов в своей публикации.

Расследованием займутся сотрудники правоохранительных органов и внесут эти события в реестр российских военных преступлений. Это пригодится после создания специального военного трибунала для российских военных.

Кроме того, глава полиции Киевской области отметил, что в регионе после освобождения было найдено не менее 1373 тел мирных жителей.

"197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести", — констатировал Андрей Небытов.

[ + – ] Полиция обнаружила под Киевом тела местных жителей Фото: Андрей Небытов/Facebook [ + – ] Полиция обнаружила под Киевом тела местных жителей Фото: Facebook / Андрей Небытов

Напомним, 28 февраля Центр нацсопротивления сообщал, что тела россиян хранят на складах месяцами, чтобы не платить родственникам компенсации. Об этом рассказал один из пленных захватчиков.