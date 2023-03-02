У Бородянці за рік після окупації знайшли тіла ще трьох загиблих, — Нацполіція

За весь час після деокупації в області виявили не менше 1373 тіла, проте це ще не все.

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У Бородянці (Київська область) знайшли тіла ще трьох місцевих жителів, які там загинули під час російської окупації минулого року. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небутов у своєму Telegram-каналі.

Ще в березні 2022 року, під час ворожого захоплення Київської області, мешканець Бородянки виявив двох застрелених окупантами людей, а також залишки третього, що обгоріли.

"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Наразі повернувся з-за кордону і повідомив у поліцію про поховання", — додав Андрій Небутов у своїй публікації.

Розслідуванням займуться співробітники правоохоронних органів та внесуть ці події до реєстру російських військових злочинів. Це стане в нагоді після створення спеціального військового трибуналу для російських військових.

Крім того, голова поліції Київської області зазначив, що у регіоні після звільнення було знайдено не менше 1373 тіла мирних мешканців.

"197 загиблих ще не ідентифіковано. 278 людей вважаються зниклими безвісти", — констатував Андрій Небутов.

[ + – ] Поліція виявила під Києвом тіла місцевих мешканців Фото: Андрій Нєбитов/Facebook [ + – ] Поліція виявила під Києвом тіла місцевих мешканців Фото: Facebook / Андрей Небытов

Нагадаємо, 28 лютого Центр нацопору повідомляв, що тіла росіян зберігають на складах місяцями, щоб не платити родичам компенсації. Про це розповів один із полонених загарбників.