Тіла росіян зберігають на складах місяцями, щоб не платити родичам, — Сили спецоперацій

Як стверджує один із полонених загарбників, "вантажі 200" спеціально відразу не відправляють до РФ, щоб близькі не отримували компенсації за втрату солдата.

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Про це 27 лютого повідомляє Центр нацопору, який функціонує при Силах спеціальних операцій, цитуючи інтерв'ю полоненого матроса Микити Фомічова.

"Є склад із продовольством, з технікою, а є з 200-ми. Їх по 3-4 місяці тримають там, а потім уже відправляють, щоб не платити солдатам зарплату, і відстрочити компенсацію сім'ї максимально довго тримають "зниклими безвісти"", — Розповів він.

Бригада, про яку йдеться, була розбита під Києвом на початку повномасштабного вторгнення і зараз заново розбита в боях за Вугледар. Там матрос і потрапив у полон до наших військових. За рік бригада втратила 6800 осіб, маючи у штаті 1200 військових. Людей набирають наново добровольців, мобілізованих та відряджених. Зокрема, знімають матросів із кораблів у Владивостоці.

Водночас старший офіцерський склад платить гроші, щоб не їхати в Україну, купуючи посади.

До речі, російські війська вже місяць як ведуть свій масштабний наступ, за цей час ледве зрушили з місця. Експерти все більше сумніваються в тому, що Росія в своєму останньому наступі буде набагато більшою загрозою, ніж від них очікувалося.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що на Заході сказали, що якщо ЗСУ не зможе звільнити свої території, то з осені потрібно буде йти на переговори з Кремлем.

27 лютого в Луганській ОВА заявили, що РФ розпочала повномасштабний наступ в області.

25 лютого американське видання WSJ повідомляло, що Макрон і Шольц на зустрічі із Зеленським у Парижі 8 лютого сказали президентові України про необхідність розпочати мирний діалог із РФ. За інформацією журналістів, деякі високопосадовці європейських чиновників сумніваються в тому, що ВСУ вдасться звільнити всю свою територію.

23 лютого заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон готовий до переговорів із Москвою щодо України лише на основі "формули миру", яку представив Володимир Зеленський. Вона вважає, що якщо Україна перестане битися, то перестане існувати як держава.