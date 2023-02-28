Тела россиян хранят на складах месяцами, чтобы не платить родственникам, — Силы спецопераций

Как утверждает один из пленных захватчиков, "грузы 200" специально сразу не отправляют в РФ, чтобы близкие не получали компенсации за потерю солдата.

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Об этом 27 февраля сообщает Центр нацсопротивления, который функционирует при Силах специальных операций, цитируя интервью пленного матроса Никиты Фомичева.

"Есть склад с продовольствием, с техникой, а есть с 200-ми. Их по 3-4 месяца держат там, а потом уже отправляют, чтобы не платить солдатам зарплату, и отстрочить компенсацию семье максимально долго держат "пропавшими без вести"", — рассказал он.

Бригада, о которой идет речь была разбита под Киевом в начале полномасштабного вторжения и сейчас заново разбита в боях за Угледар. Там матрос и попал в плен к нашим военным. За год бригада потеряла 6800 человек, имея в штате 1200 военных. Людей набирают заново добровольцев, мобилизованных и откомандированных. В частности, снимают матросов с кораблей во Владивостоке.

В то же время, старший офицерский состав платит деньги, чтобы не ехать в Украину, покупая должности.

К слову, российские войска уже месяц как ведут свое масштабное наступление, за это время едва сдвинулись с места.Эксперты все больше сомневаются в том, что Россия в своем последнем наступлении будет представлять гораздо большую угрозу, чем от них ожидалось.

Напомним, в СМИ писали, что на Западе сказали, что если ВСУ не сможет освободить свои территории, то с осени нужно будет идти на переговоры с Кремлем.

27 февраля в Луганской ОВА заявили, что РФ начала полномасштабное наступление в области.

25 февраля американское издание WSJ сообщало, что Макрон и Шольц на встрече с Зеленским в Париже 8 февраля сказали президенту Украины о необходимости начать мирный диалог с РФ. По информации журналистов, некоторые высокопоставленные европейские чиновники сомневаются в том, что ВСУ удастся освободить всю свою территорию.

23 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой касательно Украины только на основе "формулы мира", которую представил Владимир Зеленский. Она считает, что если Украина прекратит сражаться, то перестанет существовать как государство.