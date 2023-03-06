Воевал в Донецком аэропорту: СБУ задержала под Одессой боевика из батальона "Моторолы" (фото)

Подозреваемый, как утверждают силовики, участвовал в боевых действиях Донецкой области, нес службу на блокпостах, а после ранения вернулся в Одесскую область.

Related video

В Одесской области задержали бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который воевал против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года, об этом сегодня, 6 марта, сообщает СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Задержанный в составе "Спарты" обстреливал оборонительные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

[ + – ] СБУ задержала боевика "Спарты" [ + – ] СБУ задержала боевика "Спарты"

После полученного ранения он скрытно вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Долгое время скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими соратниками.

Во время обыска правоохранители у задержанного обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

4 марта Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области.

Ранее 2 марта Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта в Ровно. Захватчик хотел взорвать местную железную дорогу. Прессслужба СБУ сообщила, что злоумышленник въехал в Украину с европейским паспортом и наблюдал за движением поездов в Ровенской области.

1 марта в СБУ сообщили о задержании российского агента в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций, который собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны в южном регионе.