Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Воевал в Донецком аэропорту: СБУ задержала под Одессой боевика из батальона "Моторолы" (фото)

СБУ, диверсанты, задержание, Спарта, "ДНР", война
СБУ схватила боевика группировки "Спарта"

Подозреваемый, как утверждают силовики, участвовал в боевых действиях Донецкой области, нес службу на блокпостах, а после ранения вернулся в Одесскую область.

Related video

В Одесской области задержали бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который воевал против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года, об этом сегодня, 6 марта, сообщает СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Задержанный в составе "Спарты" обстреливал оборонительные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

СБУ задержала боевика "Спарты" Fullscreen
СБУ задержала боевика "Спарты"
СБУ задержала боевика "Спарты" Fullscreen
СБУ задержала боевика "Спарты"
СБУ задержала боевика "Спарты"
СБУ задержала боевика "Спарты"

После полученного ранения он скрытно вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Долгое время скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими соратниками.

Во время обыска правоохранители у задержанного обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

4 марта Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области.

Ранее 2 марта Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта в Ровно. Захватчик хотел взорвать местную железную дорогу. Прессслужба СБУ сообщила, что злоумышленник въехал в Украину с европейским паспортом и наблюдал за движением поездов в Ровенской области.

1 марта в СБУ сообщили о задержании российского агента в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций, который собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны в южном регионе.