В Москве горит главное здание МВД России, — росСМИ (видео)

Предварительно пожар возник на третьем этаже, где загорелись строительные материалы. РосСМИ пишут, что сотрудники МВД эвакуировались.

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Третий этаж главного здания Министерства внутренних дел России охватил огонь. На месте работают пожарные. Об этом сообщило российское медиа Baza.

СМИ опубликовало видео, на котором из окон здания валит густой дым. Сотрудники российского МВД, как сообщается, эвакуировались самостоятельно. В настоящее время огонь тушат пожарные.

[ + – ] Видео пожара в главном здании МВД России

Как выяснил "Коммерсантъ", пожар возник во время ремонтных работ: загорелись строительные материалы.

Экстренные службы дали комментарий "РИА Новости" про эвакуацию сотрудников министерства. Пятеро работников покинули здание самостоятельно, о пострадавших информации пока нет.

Напомним, в селе Маврино в Подмосковье местные жители нашли тайное кладбище. Сообщается, что 27 одинаковых могил появилось за одну ночь. Журналисты заметили на них идентичные венки в цветах российского флага и эмблему ПВК "Вагнер".

Также 7 марта СБУ сообщила об использовании российскими спецслужбами журналистских форумов для сбора разведданных. Милиционеры выяснили, что агенты представляются зарубежными журналистами и обещают гонорары за фото последствий ракетных ударов.

Как сообщило интернет-издание "161.ru", российские правоохранители в городе Шахты задержали двух вооруженных мужчин в камуфляже. Очевидцы рассказали, что кроме автоматов у неизвестных был пакет с сковородками, его изъяла полиция. ГУ МВД в Ростовской области не прокомментировало инцидент.