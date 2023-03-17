Пожар в Ростове-на-Дону: количество жертв в здании ФСБ снова увеличилось, — росСМИ

Источник в силовых структурах отмечает, что тело человека лежало под завалами и оно практически полностью сгорело. Российские спецслужбы пытаются практически не затрагивать эту тему публично.

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Количество погибших в результате пожара в здании погранслужбы ФСБ в городе Ростов-на-Дону снова увеличилось. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источник в силовых структурах в пятницу, 17 марта.

Еще одно тело было найдено после под завалами, и теперь известно о четырех погибших в ходе пожара в силовом ведомстве.

"Нашли на первом этаже под руинами обрушившегося второго. Практически полностью сгорел", — говорится в сообщении.

Дополнительно к этому еще пять человек получили серьезные ранения, но их жизни ничего уже не угрожает. При этом, официально МЧС, ФСБ или другое российское ведомство практически не комментирует ситуацию о погибших и об инциденте в целом, как отметили в издании.

Пожар на складе ФСБ в Ростове-на-Дону: что известно

Произошла трагедия в четверг, 16 марта в городе Ростов-на-Дону. Второй этаж здания пограничного управления ФСБ в результате пожара полностью обрушился. Предварительной причиной возгорания и обрушения стал взрыв на складе, однако позже губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что вся проблема была в замыкании электропроводки внутри помещения. По его словам, из-за огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.

16 марта на взрыв и пожар отреагировали в Офисе президента Украины. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что этот инцидент говорит о том, что в Российской Федерации ослаб контроль со стороны силовых структур. Украина не имеет к нему никакого отношения.