У бою за Бахмут загинув боєць руху "Гонор" Данііл Кондель

За словами засновника руху "Гонор", Кондель загинув під час виконання бойового завдання.

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У бою за Бахмут загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Данііл "Вікінг" Кондель. Про це заявив засновник руху Сергій Філімонов у Telegram.

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць Гонора Кондель "Вікінг" Данііл. Бути воїном — жити вічно", — написав Філімонов.

На момент загибелі українському захиснику був 21 рік.

Загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Данііл "Вікінг" Кондель

Що таке рух "Гонор"

Неформальний молодіжний рух "Гонор" був заснований колишнім головою київського осередку партії "Національний корпус" Сергієм Філімоновим. Рух складається, зокрема, з колишніх воїнів полку "Азов" та членів політичної партії "Національний корпус".

Також повідомлялося, що 4 квітня в РФ звинуватили подружню пару у шпигунстві, їх затримали. За версією силовиків, чоловік і дружина передавали секретну інформацію військово-технічного характеру і мали отримати за цю винагороду в 100 тисяч рублів.

Крім того, 4 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий розповів про ситуацію в Бахмуті. Наразі російські окупанти роблять все, щоб захопити дороги на Бахмут, але Сили оборони створили умови, щоб доставляти до міста все необхідне та забирати звідти поранених.