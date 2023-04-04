"У ворога агонія, і ми знаємо його задуми": Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

Зараз російські окупанти роблять усе, щоб захопити дороги на Бахмут, але Сили оборони створили умови, щоб доправляти в місто все необхідне й забирати звідти поранених, розповів Сергій Череватий.

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Ситуація в місті Бахмут на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, а російські окупанти продовжують зазнавати тут величезних втрат. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ 4 квітня розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, ворог і далі зосереджує основні удари на Бахмутському напрямку, зокрема на місті Бахмут. За добу окупанти 238 разів обстріляли із різних типів артилерії весь Бахмутський фронт. 26 бойових зіткнень за добу зафіксовано безпосередньо у Бахмуті, в результаті яких, 91 окупанта знищено, 119 поранено. Сили оборони підбили ворожий танк та РСЗВ "Град" і поцілили у 3 ворожі склади із боєприпасами.

"Місто Бахмут обороняється, дуже жорсткі йдуть бої. Це найкритичніша зараз точка фронту, але вся ситуація абсолютно під контролем нашого командування. Ми бачимо ворога, ми знаємо його задуми, у жорстоких боях стримуємо ворога, які, по суті, це вже в нього агонія, маються на увазі насамперед терористи "Вагнера", яких майже всіх винищили", — сказав Череватий.

Він додав, що Сили оборони роблять усе можливе аби знекровити ворога й у такий спосіб підготувати підґрунтя для тих бригад, які зараз проходять навчання перед відправленням на фронт.

"Це був головний їхній резерв, тому вони його не шкодували, використовували просто з широтою всієї російської душі. Тобто вони кидали просто, як назвали британські аналітики, у м’ясні атаки, використовуючи такий екстенсивний дикий спосіб, щоб розхитати нашу оборону, знайти слабкі місця і намагатися в такий спосіб досягти якогось проміжного хоча б оперативного успіху", — сказав речник.

Сергій Череватий зауважив, що зараз "вагнерівцям" немає звідки поповнювати резерв, тож до штурмів залучають регулярні частини ЗС РФ. Також російські окупанти роблять усе, щоб захопити дороги на Бахмут. Однак, українські захисники створили можливість доправляти у місто все необхідне та забирати звідти поранених.

У ніч проти 2 квітня найманці ПВК "Вагнер" продовжили наступ у центральній частині Бахмута та захопили будівлю міської адміністрації, повідомили в "Інституті вивчення війни" у зведенні за 3 квітня.

3 квітня Євген Пригожин заявив про "юридичне взяття" Бахмута, уточнивши, що західні квартали міста все ще підконтрольні українським військам.