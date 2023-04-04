Бойовики ПВК "Вагнер" просуваються до центру Бахмута, — ISW (карта)

Російські найманці під керівництвом Євгена Пригожина, як стверджують аналітики, спробують посилити контроль над центральною частиною міста та просунутися на захід у напрямку Хромового.

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У ніч на 2 квітня найманці ПВК "Вагнер" продовжили наступ у центральній частині Бахмута та захопили будівлю міської адміністрації. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 3 квітня.

Власник воєнізованого формування Євген Пригожин підняв російський прапор із написом на згадку про проросійського пропагандиста Максима Фоміна, який взяв псевдонім "Владлена Татарського" з популярного роману В.Пелевіна.

Російські війська продовжили наступ у Бахмуті напередодні, 3 квітня. На розміщених кадрах, зроблених дронами, можна побачити найманців із ПВК "Вагнер" із прапорами РФ над уламками зруйнованої будівлі міської адміністрації.

Декілька так званих воєнкорів опублікували зображення бойовика "Вагнера", що стоїть перед будівлею міської адміністрації.

З огляду на все, ПВК "Вагнер" спробує посилити контроль над центральною частиною Бахмута і просунутися на захід у напрямку Хромового, зазначають воєнні дослідники.

Карта боїв у Бахмуті, 3 квітня

3 квітня Євген Пригожин заявив про "юридичне взяття" Бахмута, уточнивши, що західні квартали міста все ще підконтрольні українським військам.

За даними "Нью-Йорк Таймс", українським силам буде складно підтримати бойовий дух та відновити втрати. Головна роль у майбутньому контрнаступі ЗСУ буде відведена західним бойовим танкам та розмінуванню територій. Бойовий дух воєннослужбовців також виходить на перший план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зажадав збільшити допомогу Україні до 500 млн євро на рік.

Ці кошти, за його словами, знадобляться, щоб забезпечити базові потреби українських воєннослужбовців, такі як захисне спорядження та техзасоби.