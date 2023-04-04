Виклики наступу: Україні буде складно підтримати бойовий дух та відновити втрати, — NYT

Журналісти переконані, що вирішальну роль у майбутній операції української армії відіграють західні бойові танки, уміння розмінувати території та бойовий дух солдатів.

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Подолання втрат та підтримання мотивації стомлених військ буде суворим випробуванням для української армії під час наступу. Про це пише американське видання The New Times у статті, опублікованій 3 березня.

Підготовка до наступу та роль у ньому західних танків

Скрізь видно ознаки того, що наступ Збройних сил України відбудеться найближчого місяця або близько того, переконані американські журналісти.

Так, в Україну прибуває нова західна зброя, яка може виявитися вирішальною при настанні, наприклад, німецькі основні бойові танки Leopard 2 та американські машини для розмінування. Тисячі новобранців проходять підготовку у нещодавно сформованих підрозділах, призначених для наступальних операцій. А військове командування утримує елітних солдатів від найважчих боїв на сході, у місті Бахмут та його околицях, щоб кинути їх у майбутню кампанію.

"Нова українська кампанія, коли вона почнеться, стане перевіркою здатності армії переозброїти та відновити батальйони, зберігши при цьому мотивацію та навички маневрування, які дали їй перевагу у трьох попередніх контрнаступах", — пише NYT.

Журналісти переконані, що успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонструє всьому світу зниження військової могутності Росії, послабить побоювання, що війна зайшла у трясовину, і, швидше за все, спонукає союзників України продовжувати озброювати та фінансувати Київ у війні.

На думку видання, українські офіцери мають організувати артилерійські, піхотні та бронетанкові атаки, які прорвуться через російські траншеї, танкові пастки та мінні поля. На півдні російські частини будують оборонні позиції з того часу, як у листопаді їх витіснили з Херсонської області. Складні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, відіграють вирішальну роль у знищенні цих позицій.

Плани щодо настання ЗСУ

Видання зазначає, що Київ не повідомив, наскільки великі сили будуть задіяні у контрнаступі. При цьому вважається, що Україна планує вбити клин в окуповану Росією територію вздовж південного узбережжя Чорного та Азовського морів, поблизу Криму, або домогтися принизливого повороту для росіян у бойових діях на сході Донбасу — і те, й інше.

За словами військових аналітиків, у ході контрнаступу Україна, швидше за все, розпочне інтенсивні артилерійські обстріли на вузькій ділянці фронту, за якими будуть групи розмінування та танкові штурми.

Очікується, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від широко розораних фермерських полів з рідкісними деревами як укриття до міст та сіл. Просування на відстань близько 50 миль по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого Росією міста Мелітополь розділить територію, що утримується Росією, на дві зони, перерве лінії постачання і поставить українську артилерію в межах досяжності російських баз на Кримському півострові.

Директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас переконана, що якщо зброя та навчені війська з'являться вчасно, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки. Україна може зробити Росію ослабленою військовою державою у Східній Європі, яка не має жодних важелів впливу на переговорах щодо припинення війни.

Подолання мінних полів

За словами військових аналітиків, контрнаступ, принаймні на початкових етапах, може залежати від подолання мінних полів, що розрослися. Для цього Україна покладатиметься на невибагливі, але вкрай важливі машини для розмінування, які є в її радянському арсеналі. Вона захопила деякі з них у відступаючих росіян, а зараз також отримує саперні пристрої із Заходу.

Російські військові мають у своєму розпорядженні величезний арсенал протитанкових і протипіхотних мін з барвистими прізвиськами "Чорна вдова" та "Лист", деякі з них спеціально розроблені для ускладнення розмінування за допомогою мін-пасток.

Розмінування може проводитися вручну, коли спеціально навчені солдати промацують ґрунт і уважно стежать за проводами, що відключають, проходячи перед штурмовими підрозділами, або за допомогою спеціалізованої техніки для розмінування. Ці машини запускають ракету, яка буксирує довгу лінію вибухівки. Простягаючи лінію над мінним полем, потім вибухаючи її, вони розчищають шлях для солдатів чи бронетехніки.

Якщо сапери не скажуть "готово, шлях вільний", піхота не піде в атаку, сказав лейтенант Маркіан, командувач українським підрозділом з розмінування. Він попросив називати його тільки на ім'я та звання.

Моральний дух українських солдатів

Як пише видання NYT, підготовка новобранців для заміни загиблих, поранених та виснажених солдатів триває вже кілька місяців. Десятки тисяч новобранців пройшли навчання у Європі та всередині України, у тому числі у нещодавно сформованих підрозділах Наступальної гвардії. Близько 35 000 українців записалися до штурмових підрозділів.

Але моральний дух — область, в якій українські бійці мали перевагу протягом більшої частини війни, стає дедалі складнішим завданням. У дюжині або близько того недавніх інтерв'ю солдати на позиціях під Бахмутом або вуличних боїв, що виходили з горнила, на короткі перепочинки, виражали жах перед масштабами насильства і смерті.

Як один із найяскравіших прикладів відновлення армії Міністерство внутрішніх справ відновлює розгромлений підрозділ "Азов", всіх військовослужбовців якого було вбито, поранено або взято в полон під час облоги Маріуполя та утримання позицій на металургійному комбінаті "Азовсталь" минулої весни. Інші загинули під час вибуху в казармі для російських військовополонених в Оленівці.

Для того, щоб до штурмового підрозділу потрапляли лише наймотивованіші солдати, новобранцям надається вибір. Після закінчення курсу навчання вони можуть ухвалити рішення залишитися на базі, а не вирушати на бойові дії.

Нагадаємо, 31 березня генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу. За його словами, ЗСУ можуть зазнати "величезних втрат" у ході проведення наступальних дій.

Також нагадаємо, що згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 27 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін заговорив про посилення ядерної готовності, оскільки боїться майбутнього контрнаступу ЗСУ.