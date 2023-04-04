Вызовы наступления: Украине будет сложно поддержать боевой дух и возобновить потери, — NYT

Журналисты убеждены, что решающую роль в будущей операции украинской армии сыграют западные боевые танки, умение разминировать территории и боевой дух солдат.

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Преодоление потерь и поддержание мотивации утомленных войск будет суровым испытанием для украинской армии во время наступления. Об этом пишет американское издание The New Times в статье, опубликованной 3 марта.

Подготовка к наступлению и роль в нем западных танков

Повсюду видны признаки того, что наступление Вооруженных сил Украины произойдет в ближайший месяц или около того, убеждены американские журналисты.

Так, в Украину прибывает новое западное оружие, которое может оказаться решающим при наступлении, например, немецкие основные боевые танки Leopard 2 и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев проходят подготовку в недавно сформированных подразделениях, предназначенных для наступательных операций. А военное командование удерживает элитных солдат от самых тяжелых боев на востоке, в городе Бахмут и его окрестностях, чтобы бросить их в предстоящую кампанию.

"Новая украинская кампания, когда она начнется, станет проверкой способности армии перевооружить и восстановить батальоны, сохранив при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые дали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях", — пишет NYT.

Журналисты убеждены, что успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрирует всему миру снижение военной мощи России, ослабит опасения, что война зашла в трясину, и, скорее всего, побудит союзников Украины продолжать вооружать и финансировать Киев в войне.

По мнению издания, украинские офицеры должны будут организовать артиллерийские, пехотные и бронетанковые атаки, которые прорвутся через российские траншеи, танковые ловушки и минные поля. На юге российские части строят оборонительные позиции с тех пор, как в ноябре их вытеснили из Херсонской области. Сложные западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью, сыграют решающую роль в уничтожении этих позиций.

Планы по наступлению ВСУ

Издание отмечает, что Киев не сообщил, насколько крупные силы будут задействованы в контрнаступлении. При этом считается, что Украина планирует вбить клин в оккупированную Россией территорию вдоль южного побережья Черного и Азовского морей, вблизи Крыма, или добиться унизительного поворота для россиян в боевых действиях на востоке Донбасса — или и то, и другое.

По словам военных аналитиков, в ходе контрнаступления Украина, скорее всего, начнет интенсивные артиллерийские обстрелы на узком участке фронта, за которыми последуют группы разминирования и танковые штурмы.

Ожидается, что Украина нанесет удар на юге, где местность варьируется от широко распаханных фермерских полей с редкими деревьями в качестве укрытия до городов и деревень. Продвижение на расстояние около 50 миль по степи от нынешней линии фронта до оккупированного Россией города Мелитополь разделит удерживаемую Россией территорию на две зоны, прервет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в пределах досягаемости российских баз на Крымском полуострове.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас убеждена, что если оружие и обученные войска появятся вовремя, Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия. Украина может сделать Россию ослабленной военной державой в Восточной Европе, не имеющей практически никаких рычагов влияния на переговорах по прекращению войны.

Преодоление минных полей

По словам военных аналитиков, контрнаступление, по крайней мере, на начальных этапах, может зависеть от преодоления разросшихся минных полей. Для этого Украина будет полагаться на непритязательные, но крайне важные машины для разминирования, имеющиеся в ее советском арсенале. Она захватила некоторые из них у отступающих россиян, а сейчас также получает саперные устройства с Запада.

Российские военные располагают огромным арсеналом противотанковых и противопехотных мин с красочными прозвищами "Черная вдова" и "Лист", некоторые из них специально разработаны для усложнения разминирования с помощью мин-ловушек.

Разминирование может производиться вручную, когда специально обученные солдаты прощупывают почву и внимательно следят за отключающими проводами, проходя перед штурмовыми подразделениями, или с помощью специализированной техники для разминирования. Эти машины запускают ракету, которая буксирует длинную линию взрывчатки. Протягивая линию над минным полем, а затем взрывая ее, они расчищают путь для солдат или бронетехники.

Если саперы не скажут "готово, путь свободен", пехота не пойдет в атаку, сказал Маркиан, лейтенант, командующий украинским подразделением по разминированию. Он попросил называть его только по имени и званию.

Моральный дух украинских солдат

Как пишет издание NYT, подготовка новобранцев для замены погибших, раненых и истощенных солдат ведется уже несколько месяцев. Десятки тысяч новобранцев прошли обучение в Европе и внутри Украины, в том числе в недавно сформированных подразделениях Наступательной гвардии. Около 35 000 украинцев записались в штурмовые подразделения.

Но моральный дух — область, в которой украинские бойцы имели преимущество на протяжении большей части войны, — становится все более сложной задачей. В дюжине или около того недавних интервью солдаты на позициях под Бахмутом или выходящие из горнила уличных боев на короткие передышки, выражали ужас перед масштабами насилия и смерти.

В качестве одного из наиболее ярких примеров восстановления армии Министерство внутренних дел восстанавливает разгромленное подразделение "Азов", все военнослужащие которого были убиты, ранены или взяты в плен во время осады Мариуполя и удержания позиций на металлургическом комбинате "Азовсталь" прошлой весной. Другие погибли при взрыве в казарме для российских военнопленных в Оленевке.

Для того чтобы в штурмовое подразделение попадали только самые мотивированные солдаты, новобранцам предоставляется выбор. По окончании курса обучения они могут принять решение остаться на базе, а не отправляться на боевые действия.

Напомним, 31 марта генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться Вооруженные силы Украины во время контрнаступления. По его словам, ВСУ могут понести "огромные потери" в ходе проведения наступательных действий.

Также напомним, что согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW) от 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заговорил об усилении ядерной готовности, так как боится будущего контрнаступления ВСУ.