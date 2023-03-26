Путин боится контрнаступления ВСУ, поэтому заговорил об усилении ядерной готовности, — ISW

Кремль может использовать дальнейшую риторику ядерной эскалации, чтобы заставить западные государства вести переговоры с Россией и прекратить дальнейшую военную помощь Украине.

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В Кремле в ожидании контрнаступления ВСУ заговорили об усилении ядерной готовности и распространяют нарративы о негативном развитии событий на поле боя. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 марта.

По информации аналитиков Института, российские военные блогеры предупреждают, что украинские войска, вероятно, скоро попытаются начать большое контрнаступление.

"Действия Путина свидетельствуют о том, что он ожидает и боится потенциального успеха украинского контрнаступления. Он и высокопоставленные должностные лица Кремля ранее использовали нарративы по усилению ядерной готовности России, расплывчатые заявления о негативном развитии событий на поле боя, утверждая, что Россия имеет право использовать ядерное оружие для защиты в Украине, чтобы сдержать дальнейшую поддержку Запада или военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кремль может использовать дальнейшую риторику ядерной эскалации, чтобы заставить западные государства вести переговоры с Россией и прекратить дальнейшую военную помощь Украине.

"ISW считает, что заявление Путина от 25 марта является частью этих усилий, и продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-нибудь", — сообщили в ISW.

25 марта Институт изучения войны сообщал, что ВСУ уничтожили одну из бригад морской пехоты ВС РФ 8 раз, но ее постоянно восстанавливают.

В отчете Института от 24 марта говорится, что сообщество в РФ начало реагировать на замедление наступательных операций ВС РФ. Более того, командованию ВС РФ не удается вернуть себе инициативу, вызывающую беспокойство среди пропагандистов и политиков в Кремле.