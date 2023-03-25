ВСУ уничтожили одну из бригад морской пехоты РФ 8 раз, но ее все время восстанавливают, — ISW

По словам аналитиков, бригада понесла очень большие потери во время бессмысленных штурмов Угледара. Из-за этого резко возросла критика российского военного командования.

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ВСУ уничтожали 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ 8 раз, однако командования ее все время восстанавливало. Об этом заявили аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете от 24 марта говорится, что это бригада понесла большие потери во время боев за Угледар, Донецкая область. Командование оккупантов посылало солдат в лобовые атаки, которые заканчивались провалом практически каждый раз. Из-за этого в российском информационном пространстве возросла критика военного руководства.

По словам аналитиков, многие российские военные корреспонденты критикуют командование за бессмысленные атаки на Угледар, которые заключаются в штурме укрепленных позиций. По их мнению, необходимо перерезать пути снабжения украинской группировки под Угледаром, однако сделать это у ВС РФ возможностей нет.

"Российские силы не могут поддерживать сколько-нибудь значительную скорость продвижения где-либо на линии фронта, используя тактику волнообразных атак", — говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что российские силы, возможно, будут и дальше атаковать Угледар, используя ту же тактику.

Ранее сообщалось, что экс-командир "Азова" рассказал, как наши бойцы сражаются в Бахмуте. Максим Жорин отметил, что противник сосредоточился на штурме внутри города с целью вытеснить украинских защитников из своих позиций.

В Госпогран службе рассказали, что в Бахмуте пограничники разбили пехоту "вагнеровцев", которые во второй раз пошли на штурм. Бойцы ЧВК "Вагнер" пытались выбить с позиций украинских защитников в городе Донецкой области, но получили "нагоняй" от бойцов ГПСУ.