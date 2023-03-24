В Бахмуте пограничники разбили пехоту "вагнеровцев", которые во второй раз пошли на штурм, — ГНСУ

Бойцы ЧВК "Вагнер" пытались выбить с позиций украинских защитников в городе Донецкой области, но получили "нагоняй" от бойцов ГПСУ.

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В Бахмуте российские оккупанты продолжают штурмы. Так, пограничники в течение дня отразили две атаки "вагнеровцев". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Один из опорных пунктов защитников враг штурмовал дважды. При огневой поддержке минометов бойцы задержали подход резерва захватчиков, что заставило врага остановить атаку. Окончательно отступить пограничники заставили наемников в стрелковом бою", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что по предварительным данным, в результате штурма потери оккупантов составили – 4 убитых и 10 раненых.

21-летний боец 22 батальона 92-й бригады с позывным "Хищник" рассказал, как фактически в одиночку вел контактный бой с десятком оккупантов, которые на БМП пошли на штурм позиции ВСУ. За полчаса боя он обезвредил штурмовую группу оккупантов и БМП на расстоянии 5 метров. Сам "Хищник" говорит, что справился благодаря напарнику, который, несмотря на контузию, подавал патроны, и благодаря поддержке побратимов, которые, находясь на другой позиции, отработали из миномета.

26-летний пилот ВСУ рассказал, как во время ракетной атаки РФ по Украине его самолет подбили, и ему пришлось катапультироваться. Летчик направил самолет в лес, а сам спустился на парашют. В ходе приземления он получил тяжелую травму и сейчас проходит курс реабилитации.