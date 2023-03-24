У Бахмуті прикордонники розтрощили піхоту "вагнерівців", які вдруге пішли на штурм, — ДПСУ

Бійці ПВК "Вагнер" намагалися вибити з позицій українських захисників у місті на Донеччині, але отримали "на горіхи" від бійців ДПСУ.

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У Бахмуті російські окупанти продовжують штурми. Так, прикордонники впродовж дня відбили дві атаки "вагнерівців". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Один з опорних пунктів захисників ворог штурмував двічі. За вогневої підтримки мінометів бійці затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку. Остаточно відступити найманців прикордонники змусили у стрілецькому бою", — йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що за попередніми даними, в результаті штурму втрати окупантів склали – 4 вбитих та 10 – поранених.

21-річний боєць 22 батальйону 92-ї бригади з позивним "Хижак" розповів, як фактично самотужки вів контактний бій з десятком окупантів, які на БМП пішли на штурм позиції ЗСУ. За пів години бою він знешкодив штурмову групу окупантів та БМП на відстані 5 метрів. Сам "Хижак" говорить, що впорався завдяки напарнику, який попри контузію, подавав набої, та завдяки підтримці побратимів, які, перебуваючи на іншій позиції, відпрацювали з міномета.

26-річний пілот ЗСУ розповів, як під час ракетної атаки РФ по Україні його літак підбили, і йому довелося катапультуватися. Льотчик скерував літак у ліс, а сам спустився на парашуті. Під час приземлення він отримав важку травму і зараз проходить курс реабілітації.