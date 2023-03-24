Дорога под контролем ВСУ: экс-командир "Азова" рассказал, как наши бойцы сражаются в Бахмуте

Максим Жорин отметил, что противник сосредоточился на штурме внутри города с целью вытеснить украинских защитников из своих позиций.

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Российским оккупантам не удается окружить Бахмут, а коридор, по которому осуществляется сообщение с населенным пунктом, находится под контролем Сил обороны. В силу этого, противник сосредоточился на штурме внутри города в попытке вытеснить украинских защитников из своих позиций. Об этом 24 марта сообщил в Telegram бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

"Замкнуть кольцо вокруг Бахмута у россиян все никак не получается, коридор сообщения мы продолжаем удерживать. Поэтому основное внимание россияне снова сосредоточили внутри города, пытаясь вытеснять оттуда украинские силы", — написал Жорин.

По его словам, оккупанты несут огромные потери, однако не оставляют попыток занять Бахмут. Также Жорин отметил, что военное командование РФ не считается с потерями, и собственно не считает своих солдат за людей.

"Несмотря на тысячи или уже десятки тысяч своих трупов, русаки не оставляют попыток взять Бахмут. Теряя на каждом направлении, на каждом метре еще больше людей. Хотя они своих военных и за людей то не считают", — добавил экс-командир.

Ранее сообщалось, что российские захватчики стали более активно атаковать позиции ВСУ вдоль линии фронта после того, как украинское командование сообщило о замедлении наступления противника на Бахмут.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 24 марта заявил, что на Бахмутском направлении противник выдыхается и теряет значительные силы. По его словам, этим воспользуются украинские войска, как в свое время воспользовались под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.