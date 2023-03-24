Дорога під контролем ЗСУ: екскомандир "Азова" розповів, як наші бійці борються у Бахмуті

Максим Жорін зазначив, що супротивник зосередився на штурмі всередині міста з метою витіснити українських захисників зі своїх позицій.

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Російським окупантам не вдається оточити Бахмут, а коридор, яким здійснюється повідомлення з населеним пунктом, перебуває під контролем Сил оборони. Через це супротивник зосередився на штурмі всередині міста у спробі витіснити українських захисників зі своїх позицій. Про це 24 березня повідомив у Telegram колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

"Замкнути коло навколо Бахмута у росіян все ніяк не виходить, коридор повідомлення ми продовжуємо утримувати. Тому основну увагу росіяни знову зосередили всередині міста, намагавшись витісняти звідти українські сили", — написав Жорін.

За його словами, окупанти зазнають величезних втрат, проте не залишають спроб зайняти Бахмут. Також Жорін зазначив, що воєнне командування РФ не зважає на втрати, і власне не вважає своїх солдатів за людей.

"Попри тисячі або вже десятки тисяч своїх трупів, русаки не залишають спроб взяти Бахмут. Втративши на кожному напрямку, на кожному метрі ще більше людей. Хоча вони своїх воєнних і за людей щось не вважають", — додав екскомандир.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали активніше атакувати позиції ЗСУ вздовж лінії фронту після того, як українське командування повідомило про уповільнення наступу противника на Бахмут.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський 24 березня заявив, що на Бахмутському напрямку противник видихається і втрачає значні сили. За його словами, цим скористаються українські війська, як свого часу скористалися під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.