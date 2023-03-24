"Скоро скористаємося нагодою, як це зробили під Києвом", — Сирський про ситуацію в Бахмуті

Російські окупанти в місті на Донеччині потроху видихаються, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Російські окупанти у Бахмуті не полишають спроб захопити місто, попри будь-яку ціну. Втім, вони вже дещо видихаються. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, основними силами РФ в Бахмуті є бійці ПВК "Вагнер".

"Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом. Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника, наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни", — сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

23 березня командир роти батальйону "Свобода" НГУ Євген Оропай розповів, що у Бахмуті російські вояки не встигають наблизитися до позицій ЗСУ, оскільки артилерія "вкатує" їх в землю.

У Бахмуті російські окупанти цілять з артилерії по своїй же піхоті, коли їх зупиняють ЗСУ. Якщо вони мають успіх, то б'ють штурмовою групою і нарощуються, якщо ні – переходять на іншу ділянку.