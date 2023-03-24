"Скоро воспользуемся случаем, как это сделали под Киевом", — Сырский о ситуации в Бахмуте

Российские оккупанты в городе Донецкой области понемногу выдыхаются, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Related video

Российские оккупанты в Бахмуте не оставляют попыток захватить город, несмотря ни на что. Впрочем, они несколько выдыхаются. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, основными силами РФ в Бахмуте являются бойцы ЧВК "Вагнер".

"Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском. Под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника, наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойку" мужество и храбрость. В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", — сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

23 марта командир роты батальона "Свобода" НГУ Евгений Оропай рассказал, что в Бахмуте российские воины не успевают приблизиться к позициям ВСУ, поскольку артиллерия "вкатывает" их в землю.

В Бахмуте российские оккупанты бьют из артиллерии по своей же пехоте, когда их останавливают ВСУ. Если они преуспевают, то бьют штурмовой группой и наращиваются, если нет – переходят на другой участок.