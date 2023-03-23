"Укатываются" в землю, не доходя до наших позиций": ВСУ о штурмах ВС РФ в Бахмуте

В районе Бахмута идущие на штурм российские оккупанты теряют по несколько сотен бойцов, рассказал командир роты батальона "Свобода" НГУ Евгений Оропай.

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Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут на Донетчине и, несмотря на огромные потери, продолжают идти на штурм. Часто потери россияне несут даже не доходя до позиций ВСУ. Об этом рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант НГУ Евгений Оропай.

По его словам, ежедневно потери россиян в Бахмуте составляют около 300-400 бойцов, иногда есть дни, когда оккупанты идут на штурмы по 6-8 раз в день, тогда количество убитых российских вояк растет. За один такой пехотный штурм может погибнуть около 100 оккупантов.

"Они идут по линии 700 — 800 метров, пытаются штурмовать. Их отправляют вперед и они "укатываются" в землю, не доходя до наших позиций, — сообщил Оропай.

Он отметил, что не стоит недооценивать врага, поскольку и в рядах ВС РФ есть хорошие бойцы, а Силам обороны приходится тяжело, поскольку силы врага в районе Бахмута превышают в 5-7 раз.

На одной из дорог в Бахмут штурмовая группа батальона "Волки Да Винчи" штурмом захватили позицию "вагнеровцев". Сначала по врагу отработала артиллерия, а дальше "волки" зачистили лесополосу, где обосновались оккупанты.

В Луганской области украинские пограничники вместе с артиллеристами ВСУ разбили группу оккупантов, которая направлялась вглубь украинской территории. Уцелевшие захватчики бросились наутек.