"Вкатуються" в землю, не доходячи до наших позицій": ЗСУ про штурми ЗС РФ в Бахмуті

В районі Бахмута російські окупанти, які йдуть на штурм, втрачають по кілька сотень бійців, розповів командир роти батальйону "Свобода" НГУ Євген Оропай.

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Російські окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині і попри величезні втрати і далі продовжують іти на штурм. Часто втрат росіяни зазнають навіть не доходячи до позицій ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант НГУ Євген Оропай.

За його словами, щодня втрати росіян у Бахмуті складають близько 300-400 бійців, іноді є дні, коли окупанти йдуть на штурми по 6-8 разів на день, тоді кількість вбитих російських вояків зростає. За один такий піхотний штурм може загинути близько 100 окупантів.

"Вони йдуть лінією 700 – 800 метрів, намагаються штурмувати. Їх відправляють уперед і вони "вкатуються" у землю, не доходячи до наших позицій, – повідомив Оропай.

Він зазначив, що не варто недооцінювати ворога, оскільки і в лавах ЗС РФ є хороші бійці, а Силам оборони доводиться сутужно, оскільки сили ворога в районі Бахмута перевищують у 5–7 разів.

На одній із доріг до Бахмута штурмова група батальйону "Вовки Да Вінчі" штурмом захопили позицію "вагнерівців". Спочатку по ворогу відпрацювала артилерія, а далі "вовки" зачистили лісосмугу, де облаштувалися окупанти.

На Луганщині українські прикордонники разом із артилеристами ЗСУ розбили групу окупантів, яка прямувала вглиб української території. Вцілілі загарбники накивали п'ятками.