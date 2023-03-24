ЗС РФ почали атакувати активніше після заяв ЗСУ про уповільнення наступу в Бахмуті — ЗМІ

За інформацією Reuters, російські війська атакують північну та південну лінії фронту на сході України і продовжують наступ на Донбасі.

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ЗС РФ почали активніше атакувати ЗСУ вздовж лінії фронту після повідомлень українського командування про те, що наступ окупантів на Бахмут сповільнився. Про це повідомляє Reuters.

Медіа пише про те, що в п'ятницю, 24 березня, російські війська атакували північну та південну ділянки фронту на сході України і продовжили наступ на Донбасі, попри заяви української сторони про те, що наступ Москви слабшає в районі міста Бахмут.

"Перед нами дуже сильний ворог із дуже гарним озброєнням. І це професійна армія: повітряно-десантні війська", — цитує ЗМІ воєнного з позивним "Грінвіч".

Також видання повідомило зі слів воєнних, які поспілкувалися з журналістами, про важкі бої на північному напрямку вздовж лінії фронту від Лимана до Куп'янська, а також на півдні біля Авдіївки та на околиці міста Донецька, яке утримує Росія.

Нагадаємо, 24 березня поранені українські бійці поділилися подробицями битви за Бахмут. За словами воєнних, битва за місто нагадує "гастролі у пеклі".

Раніше українські воєнні розповіли, як відбуваються штурми ЗС РФ у Бахмуті. Так, російські окупанти, які йдуть на штурм, втрачають по кілька сотень бійців, про що розповів командир роти батальйону "Свобода" НГУ Євген Оропай.