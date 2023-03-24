"Гастролі в пеклі": поранені українські бійці поділилися подробицями битви за Бахмут

Українські військові поспілкувалися з журналістами, розповівши, як дістали поранення у битві з російськими окупантами за Бахмут.

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Українські бійці, поранені в боях за Бахмут, поділилися подробицями битви на місто. Про це пише видання Associated Press.

Журналісти поспілкувалися з пораненим Ярославом, який розповів про ближній бій із російськими окупантами за одну будівлю. За його словами, вони боролися за кожну кімнату.

Видання пише, що Ярослава було поранено в коліно в результаті вибуху.

"Я прийшов до тями і побачив, що навколо мене нікого немає, а потім зрозумів, що в мій черевик сочиться кров", — розповів Ярослав.

Коли його підрозділ спробував зрушити зі своїх позицій, російські війська розпочали обстріл.

Інший солдат на ім'я Юрій розповів журналістам, що є уродженцем Москви. Однак він переїхав жити до України ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми були на гастролях у пеклі", — сказав він.

Видання пише, що під час бою Юрій отримав поранення кінцівок. Солдат розповів, що його намагалися дістати гранатами. Він перебував у Бахмуті 8 днів. І всі ці дні продовжувався практично безперервний бій.

"На п'ятий день без сну в мене були думки, що я збожеволію. Насправді там неможливо спати. Вони обстрілюють місто так, що земля тремтить", — сказав Юрій.

Журналісти поспілкувалися з медиком Катериною Селіверстовою, яка розповіла, що евакуація проводиться за необхідності.

За словами Селіверстової, автобус, яким вони користуються, купили на пожертвування. У медичному відношенні ця машина краще оснащена ніж деякі державні лікарні. Він оснащений моніторами, електрокардіографами, вентиляторами та кисневими балонами та може надавати допомогу тяжкохворим пацієнтам під час їх транспортування.

Раніше українські військові розповіли, як відбуваються штурми ЗС РФ у Бахмуті. Так, російські окупанти, які йдуть на штурм, втрачають по кілька сотень бійців, про що розповів командир роти батальйону "Свобода" НГУ Євген Оропай.

У Центрі національного спротиву розповіли, що "Вагнерівці" вивозять людей з-під Бахмута в далекі райони РФ. За даними аналітиків, бійці ПВК "Вагнер" примусово вивозять місцевих мешканців у захоплені райони Луганської області, де українці проходять "фільтрацію". Потім їх відправляють до віддалених районів Росії.