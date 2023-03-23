"Вагнерівці" вивозять людей з-під Бахмута в далекі райони РФ, — ЦНС

За даними аналітиків, бійці ПВК "Вагнер" примусово вивозять місцевих мешканців у захоплені райони Луганської області, де українці проходять "фільтрацію". Потім їх відправляють до віддалених районів Росії.

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Найманці ПВК "Вагнер" розпочали депортацію мешканців із передмість Бахмута. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, "вагнерівці" примусово вивозять місцевих мешканців у захоплені райони Луганської області, де українці проходять "фільтрацію". Після цього мешканців передмістя Бахмута депортують до Пермі та інших віддалених районів Росії.

У ЦНС наголосили, що мета депортації – асимілювати українців у віддалених районах Росії за допомогою матеріального тиску та пропаганди.

На початку березня у місті Бахмут, де щодня продовжуються активні бойові дії, залишалося близько 40 українських дітей, проте поліція продовжить їхню евакуацію.

За словами командира роти батальйону "Свобода", лейтенанта НГУ Євгена Оропая, щодня втрати росіян у Бахмуті становлять близько 300-400 бійців, іноді є дні, коли окупанти йдуть на штурми по 6-8 разів на день, тоді кількість убитих російських вояків зростає. За такий піхотний штурм може загинути близько 100 окупантів.

Нагадаємо, 2 березня у британській розвідці зазначали, що бездоріжжя та відлига дають перевагу ЗСУ під Бахмутом. За даними відомства, погода на боці українських захисників. Через потепління просування важкої техніки окупантів по пересічній місцевості сильно ускладнюється.