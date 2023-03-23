"Вагнеровцы" вывозят людей из-под Бахмута в дальние районы РФ, — ЦНС

По данным аналитиков, бойцы ЧВК "Вагнер" принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где украинцы проходят "фильтрацию". Потом их отправляют в отдаленные районы России.

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Наемники ЧВК "Вагнер" начали депортацию жителей из пригородов Бахмута. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, "вагнеровцы" принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где украинцы проходят "фильтрацию". После этого жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные районы России.

В ЦНС отметили, что цель депортации — ассимилировать украинцев в отдаленных районах России с помощью материального давления и пропаганды.

В начале марта в городе Бахмут, где ежедневно продолжаются активные боевые действия, оставалось около 40 украинских детей, однако полиция продолжит их эвакуацию.

По словам командира роты батальона "Свобода", лейтенанта НГУ Евгения Оропая, ежедневно потери россиян в Бахмуте составляют около 300-400 бойцов, иногда есть дни, когда оккупанты идут на штурмы по 6-8 раз в день, тогда количество убитых российских вояк растет. За один такой пехотный штурм может погибнуть около 100 оккупантов.

Напомним, 2 марта в британской разведке отмечали, что бездорожье и оттепель дают преимущество ВСУ под Бахмутом. По данным ведомства, погода на стороне украинских защитников. Из-за потепления продвижение тяжелой техники оккупантов по пересеченной местности сильно усложняется.