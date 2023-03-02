Сколько детей остается в охваченном боями Бахмуте и куда их планируют эвакуировать, — Нацполиция

В зоне боевых действий постоянно работают эвакуационные группы, которые и вывозят местных жителей в безопасные места. Они все обеспечены бронетранспортом.

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В городе Бахмут, где ежедневно продолжаются активные боевые действия, остается менее 40 украинских детей, однако полиция продолжит их эвакуацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"В Донецкой области продолжается плановая эвакуация жителей из районов боевых действий. Полицейские отрабатывают Бахмутскую громаду, где ситуация самая острая", — говорится в сообщении.

Всего в охваченном боями городе в Донецкой области остаются около 40 маленьких детей, которых в ближайшее время будут пробовать вывозить в более безопасное место. Также активная эвакуация силами сотрудников правоохранительных органов идет в районе Северска, Часова Яра и Звановки.

"Работают 8 эвакуационных групп, которые обеспечены бронетранспортом. Мы проверяем все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут укрываться от обстрелов", — пояснил начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко.

Для того, чтобы начать эвакуацию семьи, силовикам предстоит сначала их разыскать, ведь люди в Бахмуте и других населенных пунктах, затронутых активными боевыми действиями покидают свои разрушенные дома и прячутся в ближайших укрытиях. За последние две недели полиция вывезла не менее 70 детей в более безопасное место.

Напомним, 2 марта в британской разведке отмечали, что бездорожье и оттепель дают преимущество ВСУ под Бахмутом. По данным ведомства, погода на стороне украинских защитников. Из-за потепления продвижение тяжелой техники оккупантов по пересеченной местности сильно усложняется.

1 марта офицер ВСУ Александр Кравцов рассказал, что оборона Бахмута имеет военный смысл. По его словам, ВСУ удерживают город, чтобы вымотать противника и дождаться нового вооружения.