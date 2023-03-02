Имеет военный смысл: офицер ВСУ рассказал, зачем Силы обороны удерживают Бахмут (видео)

По словам Александра Кравцова, для России взятие Бахмута — это символ, а для Украины — возможность выиграть время перед поставками западного вооружения.

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Вооруженные силы Украины удерживают город Бахмут Донецкой области для того, чтобы вымотать противника и дождаться нового вооружения. Об этом сообщил офицер ВСУ Александр Кравцов 1 марта в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам украинского военного, для Россиян было бы логичнее взять соседнюю Константиновку, которая открыла бы оперативный простор для наступления на Славянск, Дружковку и Краматорск.

"Бахмут стоит в стороне, и это для них — это просто символ. Они за него давно боролись. И мне нравится, что в нашем обществе понимают, что Бахмут — это крепость. Но мы не обязаны ради этой крепости всех "положить". Это крепость, которую ВСУ используют для того, чтобы вымотать противника", — рассказал Кравцов.

Как отметил офицер ВСУ, за семь месяцев обороны Бахмута украинские войска получили новейшее вооружение и боеприпасы, а также приступили в подготовке новых штурмовых подразделений.

"Бахмут для Вооруженных сил Украины — выигрыш времени. И мне приятно слышать, что это величайшая цель для нас — удержать любой ценой. Мы удерживаем Бахмут, потому что в этом есть военный смысл", — добавил Кравцов.

Бахмут — последние новости

1 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне привлекли наиболее опытных боевиков из ЧВК "Вагнер" для наступления на Бахмут. По словам представителя ВСУ, российские силы несут колоссальные потери, что ослабляет их усилия в других районах боестолкновений, помимо Бахмута.

Также Чреватый сообщил, что командование оценивает риски для Сил обороны Украины в Бахмуте. На данный момент решения выводить войска не было. За минувшие сутки российские оккупанты совершили 85 обстрелов Бахмута всеми видами артиллерийского вооружения. Еще 25 боестолкновений проходили непосредственно возле города.

В тот же день, 1 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в Бахмуте до сих находятся около 5000 мирных жителей, из них несколько десятков детей. Топ-чиновница убеждена, что несовершеннолетних необходимо насильно эвакуировать из Бахмута, даже если их родители или опекуны хотят остаться в городе и не дают разрешения на вывоз детей

Также 1 марта сообщалось, что на Бахмутском направлении снайперы Сил спецопераций обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу. Оккупанты пытались незаметно подкрасться к позициям украинских защитников. В результате боевой работы снайпера ликвидировали 7 и ранили 3 оккупантов.

Также напомним, советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут совершить стратегическое отступление из Бахмута Донецкой области, если в этом будет необходимость.