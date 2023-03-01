"Решения выводить войска нет": ВСУ продолжают оборону Бахмута, – командование

Как сообщили в Восточной группировке войск, ЧВК "Вагнер" бросают в бой самых опытных наемников, имеющих боевой опыт в Сирии и Ливии.

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Командование оценивает риски для Сил обороны Украины в Бахмуте. На данный момент решения выводить войска не было. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для CNN.

Для принятия решения о выводе войск нужно заседание штаба.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, мы это делаем (выводим войска, – Фокус), но делаем это организованно, без паники", — отметил Череватый.

Также он добавил, что на данный момент решения о выводе войск нет. Штурмуют Бахмут наиболее подготовленные части ЧВК "Вагнер". По словам Череватого их возглавляют наемники, которые имеют опыт боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 85 обстрелов Бахмута всеми видами артиллерийского вооружения. Еще 25 боестолкновений проходили непосредственно возле города.

"Мы наносим огромные потери оккупантам. И этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, подготавливают плацдарм для резервов, которые потом придут и выбросят врага с нашей территории", — подчеркнул Череватый.

Напомним, 1 марта Силы спецопераций показали ликвидацию 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они фиксируют подготовку к новому наступлению на Украину со стороны РФ.