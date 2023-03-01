"Рішення виводити війська немає": ЗСУ продовжують оборону Бахмута, — командування

Як повідомили в Східному угрупуванні військ, ПВК "Вагнер" кидають у бій найдосвідченіших найманців, які мають бойовий досвід у Сирії та Лівії.

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Командування оцінює ризики для Сил оборони України в Бахмуті. Наразі рішення виводити війська не було. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для CNN.

Для ухвалення рішення про виведення військ необхідне засідання штабу.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу та нашій оперативній обстановці більша, ніж необхідність утримання території, ми це робимо (виводимо війська — Фокус ), але робимо це організовано, без паніки", — зазначив Череватий.

Також він додав, що наразі рішення щодо виведення військ немає. Штурмують Бахмут найпідготовленіші частини ПВК "Вагнер". За словами Череватого, їх очолюють найманці, які мають досвід бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Минулої доби російські окупанти здійснили 85 обстрілів Бахмута всіма видами артилерійського озброєння. Ще 25 зіткнень проходили безпосередньо біля міста.

"Ми завдаємо величезних втрат окупантам. І цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім прийдуть і викинуть ворога з нашої території", — наголосив Череватий.

Нагадаємо, 1 березня Сили спецоперацій показали ліквідацію 10 окупантів на Бахмутському напрямку.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони фіксують підготовку до нового наступу на Україну з боку РФ.