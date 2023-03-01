Мобілізують військових: у НАТО побачили підготовку РФ до нового наступу на Україну

Москва постійно готується до ще більшої війни, тому купує і виробляє зброю. За словами генсека Альянсу, особливе занепокоєння викликає зміцнення агресором зв'язків з іншими авторитарними режимами — Іраном і Північною Кореєю.

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Росія готується посилити бойові дії в Україні, зараз новий наступ йде на Бахмут, де окупанти витрачають багато сил і засобів. Про це сказав 1 березня в інтерв'ю литовському мовнику LRT генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Росія кидає війська проти українських ліній оборони у кількості, яку ми не бачили з часів Першої світової війни", — зауважив генсек.

Москва, за оцінкою Столтенберга, постійно готується до ще більшої війни та нових наступальних операцій. Саме для цього мобілізуються військові, купується і виробляється зброя.

РФ зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами — з Іраном і Північною Кореєю, а Білорусь давно стала платформою для російської агресії проти України, додав генеральний секретар.

"Боюсь, що єдина мова, яку розуміє президент Володимир Путін, — це наша єдність і сила. Він припустився великої стратегічної помилки — недооцінив мужність українців, рішучість українських військових та їх командування", — прокоментував він.

Крім цього, Путін не звернув уваги на рішучість союзників і партнерів по НАТО у підтримці України.

"Ми робимо це, щоб дати зрозуміти Путіну: на полі бою Україну не перемогти, треба усвідомити це і сісти за стіл переговорів. Якщо ми хочемо мирного рішення, найкращий спосіб досягти цього — надати військову підтримку. Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні", — підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, що за опитуваннями Національного демократичного інституту з міжнародних питань у Вашингтоні, лише 8% українців вважають за потрібне відмовитися від вступу в НАТО заради припинення великої війни.

Столтенберг 28 лютого припустив, що завершення війни в Україні не нормалізує відносини НАТО з Росією. Перемога Путіна в Україні зробить західних союзників уразливішою, зазначив він.

При цьому генсек вважає перспективу членства України в Альянсі далекою перспективою.