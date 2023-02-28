Відмова від ЄС і НАТО: українці назвали прийнятні умови для закінчення війни — опитування

Опитування показало, що 56% українців не готові відмовлятися від вступу до ЄС заради миру з РФ. Водночас, відмовитися від НАТО заради припинення війни не хочуть 49% респондентів.

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Лише 8% українців вважають, що Україні потрібно відмовитися від вступу до НАТО заради миру та припинення війни. Про це свідчать результати опитування національної демократичної інституції.

Згідно з опитуванням, 49% респондентів заявили, що відмова від вступу України в НАТО є зовсім неприйнятною ціною після закінчення війни. Крім того, ще 22% назвали таку ціну за мир скоріше неприйнятною. 12% українців заявили, що така ціна за мир швидше прийнятна і лише 8% вважають, що вона є цілком прийнятною.

Також, як показало опитування, відмову від вступу України до Євросоюзу вважають повністю неприйнятною ціною припинення війни 56% респондентів, скоріше неприйнятною — ще 19%. А ось швидше за прийнятну ціну миру вважають 10% опитаних, а цілком прийнятною — 6% українців.

Зазначається, що 94% українців вважають важливим, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією. 82% респондентів відповіли, що прийнятною ціною перемоги у війні проти Росії є повернення під контроль усіх територій до окупації Криму в 2014 році.

[ + – ] Опитування українців [ + – ] Опитування українців [ + – ] Опитування українців

Крім того, опитування показало динаміку ставлення українців до можливих переговорів із Росією. Так, у травні 2022 року за переговори виступали 59% українців, у серпні 2022 року 44%, а вже в січні 2023 року — лише 29%. Водночас проти висловлювалися 37%, 52% і 66% відповідно.

[ + – ] Опитування українців Фото: Скриншот

Повідомляється, що опитування було проведене у телефонному режимі з 4 по 15 січня 2023 року. Загальнонаціональна репрезентативна вибірка була випадковою. Тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 були виключені з вибірки. Респондентів, які проживають на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року, було опитано. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2.2%

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Глава держави переконаний, що саме українці захищають європейські цінності та зберігають їх для майбутніх поколінь.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що закінчення війни не призведе до нормальних відносин з РФ. За його словами, країни-члени Альянсу мають нарощувати витрати на свою оборону, тому що це необхідно в "небезпечнішому світі", який настав.