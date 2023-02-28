Настав час переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, — Зеленський

Глава держави переконаний, що саме українці захищають європейські цінності та зберігають їх для майбутніх поколінь.

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Президент Володимир Зеленський 28 лютого у річницю подання заявки на вступ України до Європейського Союзу опублікував пост, у якому написав, що в 2023 настав час переговорів щодо приєднання України до європейської спільноти.

Глава держави нагадав, що на п'ятий день повномасштабної російської агресії Україна подала заявку на вступ до ЄС і згодом набула статусу кандидата.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу і отримала статус кандидата. Цього року настав час прийняти рішення про початок переговорів про вступ до ЄС", — заявив Зеленський.

За його словами, саме Україна об'єднала європейські держави як ніколи раніше, і саме українці захищають європейські цінності та зберігають їх для майбутніх поколінь.

"Саме в Україні Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" — завершив український лідер.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Наступного дня, 1 березня, Європарламент схвалив надання Україні статусу країни-кандидата, а європейські депутати висловили тверду підтримку Києву.

23 червня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Рішення було схвалено 529 депутатами із 588 присутніх.