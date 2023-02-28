Настало время переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, — Зеленский

Глава государства убежден, что именно украинцы защищают европейские ценности и сохраняют их для будущих поколений.

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Президент Владимир Зеленский 28 февраля в годовщину подачи заявки на вступление Украины в Европейский Союз опубликовали пост, в котором написал, что в 2023 настало время переговоров по присоединению Украины к европейскому сообществу.

Глава государства напомнил, что на пятый день полномасштабной российской агрессии Украина подала заявку на вступление в ЕС и позже получила статус кандидата.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году настало время принять решение о начале переговоров о вступлении в ЕС", — заявил Зеленский.

По его словам, именно Украина объединила европейские государства как никогда раньше, и именно украинцы защищают европейские ценности и сохраняют их для будущих поколений.

"Именно в Украине Европа становится целостной, свободной и мирной. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" — завершил украинский лидер.

Напомним, 28 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. На следующий день, 1 марта, Европарламент одобрил предоставление Украине статуса страны-кандидата, а европейские депутаты выразили твердую поддержку Киеву.

23 июня 2022 Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение было одобрено 529 депутатами из 588 присутствовавших.