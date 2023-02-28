Отказ от ЕС и НАТО: украинцы назвали приемлемые условия для окончания войны, — опрос

Опрос показал, что 56% украинцев не готовы отказываться от вступления в ЕС ради мира с РФ. В то же время отказаться от НАТО ради прекращения войны не хотят 49% респондентов.

Related video

Лишь 8% украинцев считают, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО ради мира и прекращения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса национального демократического института.

Согласно опросу, 49% респондентов заявили, что отказ от вступления Украины в НАТО является совсем неприемлемой ценой за окончание войны. Кроме того, еще 22% назвали такую цену за мир скорее неприемлемой. 12% украинцев заявили, что такая цена за мир скорее приемлема и только 8% считают, что она полностью приемлема.

Также, как показал опрос, отказ от вступления Украины в Евросоюз считают полностью неприемлемой ценой прекращения войны 56% респондентов, скорее неприемлемой – еще 19%. А вот скорее приемлемой ценой мира считают 10% опрошенных, а полностью приемлемой — 6% украинцев.

Отмечается, что 94% украинцев считают важным, чтобы Украина стала полноценной функционирующей демократией. 82% респондентов ответили, что приемлемой ценой победы в войне против России является возвращение под контроль всех территорий до оккупации Крыма в 2014 году.

[ + – ] Опрос украинцев [ + – ] Опрос украинцев [ + – ] Опрос украинцев

Кроме того, опрос показал динамику отношений украинцев к возможным переговорам с Россией. Так, в мае 2022 года за переговоры выступали 59% украинцев, в августе 2022 года 44%, а уже в январе 2023 года — лишь 29%. В то же время Против высказывались 37%, 52% и 66% соответственно.

[ + – ] Опрос украинцев Фото: Скриншот

Сообщается, что опрос был проведен в телефонном режиме с 4 по 15 января 2023 года. Общенациональная репрезентативная выборка была случайной. Временно оккупированные территории на 23 февраля 2022 года были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Глава государства убежден, что именно украинцы защищают европейские ценности и сохраняют их для будущих поколений.

Генсек НАТО Столтенбрег сказал, что окончание войны не приведет к нормальным отношениям с РФ. По его словам, страны-члены Альянса должны наращивать расходы на свою оборону, потому что это необходимо в "более опасном мире", который наступил.