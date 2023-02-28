"Назад дороги нет": окончание войны не приведет к нормальным отношениям с РФ, — генсек НАТО

По словам Йенса Столтенберга, страны-члены Альянса должны наращивать расходы на свою оборону, потому что это необходимо в "более опасном мире", который наступил.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение войны в Украине не приведет к нормализации отношений с Российской Федерацией. Об этом он сказал в ходе международного саммита SAMAK в Хельсинки во вторник, 28 февраля, трансляцию которой вела пресс-служба НАТО на YouTube.

"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией", — прокомментировал он.

Столтенберг, в частности, подчеркнул, что в отношениях Североатлантического Альянса и РФ "назад дороги нет".

При этом генсек НАТО отметил, что государства-члены военно-политического блока обязаны наращивать расходы на свою оборону, так как это необходимо в "более опасном мире".

По его словам, поддержка Украины со стороны стран Запада — в интересах безопасности Североатлантического Альянса.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Россия готовится к наступлению и собирает все больше войск", — подчеркнул Столтенберг.

Он также считает, что в нынешней ситуации не существует вариантов для стран Запада без определенного риска.

"Не должно быть сомнений, самым большим риском станет ситуация, если президент Путин победит в Украине. Это сделает нас более уязвимыми", — добавил глава Альянса.

Напомним, на этом же саммит Йенс Столтенберг уточнил, что до членства Украины в военном Альянсе еще далеко, но такая перспектива есть. При этом военно-политический блок поможет укрепить оборону страны после окончания войны, отметил генсек.

24 февраля Столтенберг лично пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в июле этого года в Вильнюсе.