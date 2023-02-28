Столтенберг считает перспективу Украины в НАТО отдаленной, но поддерживать будут до конца

Альянс поможет укрепить оборону страны после окончания войны, как отметил генсек. Самым важным моментом станет вопрос гарантий безопасности от нового акта российской агрессии.

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Генсек НАТО вновь высказался о членстве Украины в военном Альянсе в обозримом будущем. Считает, что до этого еще далеко, но перспектива есть. Об этом он заявил на брифинге во время своего визита в Финляндию 28 февраля.

На вопрос журналистов о будущем Украины в НАТО генсек ответил, что перспектива членства отдаленная, однако Альянс будет до последнего поддерживать страну в ее борьбе, а также поможет после войны укрепить оборону.

"Члены НАТО ранее договорились, что Украина станет членом альянса. В то же время это отдаленная перспектива. Что сейчас важно — это обеспечить, чтобы сохранить Украину как суверенное и независимое государство, поэтому мы должны поддерживать Украину", — сказал Йенс Столтенберг.

Новая система обороны нужна для того, чтобы Россия не начала вновь агрессию после окончания войны, ведь общие границы никуда не денутся. Гарантии безопасности в этом вопросе очень важны.

К слову, 24 февраля Йенс Столтенберг пригласил лично президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в июле этого года в Вильнюсе. Пока что неизвестно, сможет ли он лично там присутствовать, однако генсек надеется на это.

"Я пригласил президента Зеленского присутствовать в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я действительно надеюсь, что он сможет быть там лично, но это также зависит от ситуации, потому что у него в стране идет полномасштабная война", — сказал он.

21 февраля Йенс Столтенберг сообщал, что в НАТО дали четкий сигнал России после выступления Путина. Они предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция.