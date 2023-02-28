Столтенберг считает перспективу Украины в НАТО отдаленной, но поддерживать будут до конца
Альянс поможет укрепить оборону страны после окончания войны, как отметил генсек. Самым важным моментом станет вопрос гарантий безопасности от нового акта российской агрессии.
Генсек НАТО вновь высказался о членстве Украины в военном Альянсе в обозримом будущем. Считает, что до этого еще далеко, но перспектива есть. Об этом он заявил на брифинге во время своего визита в Финляндию 28 февраля.
На вопрос журналистов о будущем Украины в НАТО генсек ответил, что перспектива членства отдаленная, однако Альянс будет до последнего поддерживать страну в ее борьбе, а также поможет после войны укрепить оборону.
"Члены НАТО ранее договорились, что Украина станет членом альянса. В то же время это отдаленная перспектива. Что сейчас важно — это обеспечить, чтобы сохранить Украину как суверенное и независимое государство, поэтому мы должны поддерживать Украину", — сказал Йенс Столтенберг.
Новая система обороны нужна для того, чтобы Россия не начала вновь агрессию после окончания войны, ведь общие границы никуда не денутся. Гарантии безопасности в этом вопросе очень важны.
К слову, 24 февраля Йенс Столтенберг пригласил лично президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в июле этого года в Вильнюсе. Пока что неизвестно, сможет ли он лично там присутствовать, однако генсек надеется на это.
"Я пригласил президента Зеленского присутствовать в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я действительно надеюсь, что он сможет быть там лично, но это также зависит от ситуации, потому что у него в стране идет полномасштабная война", — сказал он.
21 февраля Йенс Столтенберг сообщал, что в НАТО дали четкий сигнал России после выступления Путина. Они предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция.