"Будем защищать свои территории": в НАТО дали четкий сигнал России после выступления Путина

В НАТО нападение на одну из стран Альянса сочтут нападением на весь блок, сказал генсек организации Столтенберг.

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В НАТО предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция. Об этом во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Straits Times.

"Мы отправляем Москве четкое сообщение: у нас есть, чтобы защищать наши территории. Если какая-то из наших стран будет атакована, это будет равносильно атаке на Альянс", — сказал Столтенберг.

Также генсек сказал, что в Альянсе разочарованы решением России о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях. В этой связи теперь Договора о ядерном оружии не существует. Столтенберг добавил, что хотел бы, чтобы Россия пересмотрела свое решение.

Западные СМИ сообщили, что внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля стал испытанием для Путина в преддверии его выступления перед Федеральным собранием РФ.

Евросоюз 21 февраля продлил на год санкции против РФ за незаконное признание "независимыми" и оккупацию территорий Украины. Ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2024 года, отмечается в сообщении. Страны Евросоюза после начала полномасштабной войны РФ против Украины ввели против страны-агрессора 9 пакетов санкций для ослабления финансирования боевых действий.

В настоящее время ЕС обсуждает новый, 10-й, санкционный пакет на 11 миллиардов евро, который хотят принять до 24 февраля, сообщали СМИ.